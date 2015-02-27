США могут ввести санкции против банков России

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Власти США рассматривают возможность ограничить одному или нескольким российским банкам доступ к рынку капитала, если перемирие на востоке Украины будет нарушаться со стороны ополченцев. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на двух чиновников из Администрации президента США Барака Обамы.

Как отмечают чиновники, этот шаг будет неизбежным, если ополченцы начнут наступление до проведения саммита ЕС, намеченного на 19 марта. При этом источники агентства признают, что добавление новых российских банков будет означать значительную эскалацию ситуации и может иметь негативные последствия, в частности, для экономики Европы.

Чиновники также отмечают, что в возможном расширении санкционного списка в отношении российских банков администрация США надеется действовать в координации с ЕС.





