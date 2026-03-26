США могут возобновить ядерные испытания для сдерживания других стран

США должны иметь возможность возобновить проведение ядерных испытаний.

Как передает Report, об этом заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Ричард Коррелл на слушаниях в Конгрессе.

"Я бы сказал, что нам бы хотелось при необходимости иметь возможность возобновить какого-то рода испытания, иметь потенциал. И сдерживать другие страны от возобновления, проведения какого-либо рода ядерных испытаний", - отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон возобновит ядерные испытания. Американское правительство утверждает, что это решение было принято в ответ на действия России и Китая.