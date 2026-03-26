Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    США могут возобновить ядерные испытания для сдерживания других стран

    Другие страны
    26 марта, 2026
    • 18:47
    США должны иметь возможность возобновить проведение ядерных испытаний.

    Как передает Report, об этом заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Ричард Коррелл на слушаниях в Конгрессе.

    "Я бы сказал, что нам бы хотелось при необходимости иметь возможность возобновить какого-то рода испытания, иметь потенциал. И сдерживать другие страны от возобновления, проведения какого-либо рода ядерных испытаний", - отметил он.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон возобновит ядерные испытания. Американское правительство утверждает, что это решение было принято в ответ на действия России и Китая.

    Вооруженные силы США Ричард Коррелл ядерные испытания Дональд Трамп
