США могут возобновить ядерные испытания для сдерживания других стран
Другие страны
- 26 марта, 2026
- 18:47
США должны иметь возможность возобновить проведение ядерных испытаний.
Как передает Report, об этом заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Ричард Коррелл на слушаниях в Конгрессе.
"Я бы сказал, что нам бы хотелось при необходимости иметь возможность возобновить какого-то рода испытания, иметь потенциал. И сдерживать другие страны от возобновления, проведения какого-либо рода ядерных испытаний", - отметил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон возобновит ядерные испытания. Американское правительство утверждает, что это решение было принято в ответ на действия России и Китая.
