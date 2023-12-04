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США могут вновь ужесточить санкции против Венесуэлы

США могут вновь ужесточить санкции против Венесуэлы Администрация США рассматривает возможные шаги против властей Венесуэлы в связи с тем, что они не выполнили требования Вашингтона, касающиеся освобождения заключенных.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 01:07
США могут вновь ужесточить санкции против Венесуэлы

Администрация США рассматривает возможные шаги против властей Венесуэлы в связи с тем, что они не выполнили требования Вашингтона, касающиеся освобождения заключенных.

Как передает Report, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

"Я не хочу забегать вперед в том, что касается процесса принятия нами решений, но сейчас мы рассматриваем имеющиеся возможности", - ответил он на вопрос журналиста о том, намерены ли США вновь ужесточить санкции против Каракаса в свете того, что власти Венесуэлы не освободили "политических заключенных" и "неправомерно задержанных" американцев.

"У них было время до вечера 30 ноября на принятие этих решений. К сожалению, они этого не сделали. Так что мы сейчас вернулись к вопросу о возможных политических шагах и оцениваем шансы. Но я не хочу забегать вперед", - добавил Кирби.

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