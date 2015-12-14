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    ​США могут снять 40-летнее эмбарго на экспорт нефти

    Договоренности предварительные, окончательные условия не согласованы

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Конгресс США может снять 40-летний запрет на экспорт американской нефти.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на советников конгрессменов сообщает The Wall Street Journal.

    Согласно источнику издания, к 16 декабря 2015 года конгрессмены могут принять пакет законопроектов о государственных расходах и налогообложении, который будет включать отмену 40-летнего эмбарго на поставки сырой нефти за рубеж.

    Источники издания предупреждают, что договоренности предварительные, окончательные условия не согласованы, однако у сторонников такой идеи есть основания надеяться на это.

    "Мы испытываем осторожный оптимизм по поводу того, что это будет частью сделки, которая готовится", - сказала сенатор Хайди Хайткамп.

    Стоит отметить, что отмену эмбарго поддерживают нефтяные компании, утверждающие, что экспорт поможет увеличить поставки многим производителям, страдающим от низких цен на нефть.

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