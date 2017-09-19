США могут разместить ядерное оружие в Южной Корее

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Пентагоне продолжаются активные обсуждения различных аспектов кризиса в Северной Корее.

Как сообщает Report со ссылкой на The Washington Post, по словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, также обсуждается возможность размещения в Южной Корее ядерного оружия.

Дж. Мэттис отметил, что затрагивал эту тему в разговоре с министром обороны Южной Кореи Сон Юн Му.

Ранее Дж. Мэттис отмечал, что введенные США и другими странами для сдерживания ядерной активности КНДР санкционные меры пока работают неэффективно. В то же время постпред США при ООН Никки Хейли предложила передать разрешение конфликта в руки Пентагона.

Напомним, ядерное оружие США было выведено с территории Южной Кореи в начале 90-х после холодной войны.