США могут продлить лицензию Chevron в Венесуэле

США в ближайшее время могут на 90 дней продлить лицензию американской нефтегазовой компании Chevron на ведение деятельности на территории Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Обсуждение такого плана находится в данный момент на завершающих стадиях. При этом, несмотря на возможное продление лицензии после 25 октября, когда истечет срок предыдущего разрешения, не исключено, что власти США наложат ряд ограничений на деятельность нефтегазовой компании.

По данным Bloomberg, к настоящему времени не известно, подпадут ли под действие лицензии другие американские компании, такие как Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией против нефтяного сектора Боливарианской Республики, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро. Предыдущая лицензия была продлена 26 июля сроком до "12:01 времени Восточного побережья 25 октября 2019 года".