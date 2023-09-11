США могут обменять Навального на заключенных на Западе россиян

США могут обменять российского оппозиционного политика Алексея Навального на арестованных в западных странах россиян.

США могут обменять российского оппозиционного политика Алексея Навального на арестованных в западных странах россиян.

Как передает Report , об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что в рамках многостороннего обмена заключенными между РФ и Западом могут быть освобождены и другие российские оппозиционеры, а также журналист WSJ Эван Гершкович. Среди россиян, которые могут вернуться на родину в результате обмена, назван Вадим Красиков, отбывающий пожизненный срок в Германии.

В августе 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. Врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Впоследствии Навальный был доставлен в Германию, немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок".

Отметим, что Алексея Навального приговорили к 9 годам лишения свободы по обвинению в "мошенничестве и неуважении к суду". Он находится под арестом более года.