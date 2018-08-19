США могут объявить санкции против проекта "Северный поток-2"

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ США могут объявить о санкциях против против компаний-участниц проекта "Северный поток — 2" уже в течение нескольких недель, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

Издание напоминает, что проект разрабатывается российской компанией "Газпром" при участии европейских партнеров Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMVAG и Engie SA.

При этом WSJ отмечает, что американские власти предпринимали попытки остановить реализацию и первого газопровода "Северный поток", однако все меры оказались безуспешными.

Ранее президент России Владимир Путин отметил значимость "Северного потока — 2" для Европы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Проект предусматривает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Трубопровод планируется проложить рядом с действующим "Северным потоком".

Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных у берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешения на строительство компании-оператору "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG выдали все эти страны, кроме Дании.