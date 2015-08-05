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    ​США: МАГАТЭ сможет обеспечить исполнения договора с Ираном

    Сьюзан Райс заявила, что США и наши партнеры по шестерке уверены в способности МАГАТЭ эффективно верифицировать Совместный план действий

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ США уверены, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сможет обеспечить наблюдение за тем, как исполняются ядерные договоренности с Ираном.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс на встрече во вторник с генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано.

    "(Райс) заявила, что США и наши партнеры по "шестерке" уверены в способности МАГАТЭ эффективно верифицировать Совместный план действий", — говорится в сообщении Белого дома. Также обсуждалось проводящееся МАГАТЭ расследование в отношении возможного военного применения иранской ядерной программы, и Райс поддержала дальнейшее расследование. Также советник Обамы заверила главу МАГАТЭ, что международное сообщество обеспечит достаточное финансирование организации.

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