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    США ликвидировали "второго человека" в "Аль-Каиде"

    В результате атаки беспилотника был убит Абу аль-Хайр аль-Масри

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Аль-Каида" подтвердила, что международная коалиция во главе с США ликвидировала одного из их лидеров в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, чиновник из американской разведки ранее сообщил агентству, что в результате атаки беспилотника был убит Абу аль-Хайр аль-Масри.

    По данным сотрудника американского ведомства, вечером 26 февраля на северо-западе Сирии дрон ЦРУ выстрелил ракетой в машину, в которой находился аль-Масри.

    Террорист был "вторым человеком" в "Аль-Каиде" после лидера группировки Аймана аль-Завахири.

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