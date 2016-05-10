США ликвидировали одного из лидеров ИГ

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ США ликвидировали в Ираке одного из лидеров группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

"Шестого мая коалиция нанесла авиаудар, целью которого был Абу-Вахиб – военным эмир ИГ в провинции Анбар, бывший член "Аль-Каиды" в Ираке, который появлялся на видео ИГ с казнями", — заявил Кук на брифинге.

По его словам, удар был успешным – помимо Абу-Вахиба были уничтожены еще трое "джихадистов".