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    США ликвидировали одного из лидеров ИГ

    Были уничтожены еще трое джихадистов.

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ США ликвидировали в Ираке одного из лидеров группировки "Исламское государство" (ИГ). 

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

    "Шестого мая коалиция нанесла авиаудар, целью которого был Абу-Вахиб – военным эмир ИГ в провинции Анбар, бывший член "Аль-Каиды" в Ираке, который появлялся на видео ИГ с казнями", — заявил Кук на брифинге.

    По его словам, удар был успешным – помимо Абу-Вахиба были уничтожены еще трое "джихадистов".

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