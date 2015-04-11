​Рауль Кастро и Обама пожали друг другу руки

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и глава Кубы Рауль Кастро пожали друг другу руки и вежливо пообщались после начала "Саммита Америк" в Панаме, передает Report со ссылкой на BBC Russian.

В субботу должна состояться первая за 50 лет официальная встреча президентов двух стран.

До этого Кастро и Обама коротко пообщались в декабре 2013 года на похоронах южноафриканского лидера Нельсона Манделы. Госсекретарь США Джон Керри позднее отметил, что та встреча не была запланирована и произошла случайно.