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США конфисковали груз с танкеров, доставлявших горючее из Ирана в Венесуэлу

США конфисковали груз с танкеров, доставлявших горючее из Ирана в Венесуэлу Власти США конфисковали груз на борту четырех танкеров, которые, как планировалось, должны были доставить горючее из Ирана в Венесуэлу.
Другие страны
14 августа 2020 г. 07:33
США конфисковали груз с танкеров, доставлявших горючее из Ирана в Венесуэлу

Власти США конфисковали груз на борту четырех танкеров, которые, как планировалось, должны были доставить горючее из Ирана в Венесуэлу.

Как передает Report на ссылкой ТАСС, об этом сообщила в четверг американская газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, "администрация Трампа впервые конфисковала груз на борту судов, на которые, предположительно, загрузили иранское топливо в нарушение санкций". Как уточнили источники издания, речь идет о танкерах Bella, Bering, Pandi и Luna.

По информации газеты, танкеры "были взяты под контроль в море в последние дни". Сейчас они направляются в порт в американском городе Хьюстон (штат Техас). Как ожидается, туда также вскоре прибудут сотрудники американской администрации. По словам источника, суда "были взяты под контроль без применения военной силы".

Как следует из публикации, ранее из Ирана были отправлены девять танкеров с топливом, в том числе указанные четыре судна. С владельцами Bella, Bering, Pandi и Luna связались власти США. После этого суда изменили курс и не последовали в Венесуэлу.

Агентство Associated Press уточнило со ссылкой на источники, что американская сторона угрожала введением санкций владельцам и капитанам судов, а также компаниям, которые их застраховали. США таким образом пытались вынудить их передать груз. Он теперь "становится собственностью США", отмечает агентство.

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Версия на азербайджанском языке İrandan Venesuelaya yanacaq aparan 4 tanker ələ keçirildi

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