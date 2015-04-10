США: Китай угрожает стабильности Тихоокеанского региона

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Представитель госдепартамента США Джефф Ратке заявил, что Китай угрожает стабильности всего региона, намывая искусственные острова на спорных участках Южно-Китайского моря и занимая участки земли.

По словам дипломата, Вашингтон опасается использования Пекином этих территорий с целью милитаризации, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

Реакция Госдепа последовала за публикацией спутниковых снимков китайских построек на островах Спратли, где представители КНР возводят гавани и ВПП.

В Пекине утверждают, что таким образом защищают суверенитет страны.