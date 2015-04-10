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    США: Китай угрожает стабильности Тихоокеанского региона

    Китай намывает искусственные острова на спорных участках Южно-Китайского моря

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Представитель госдепартамента США Джефф Ратке заявил, что Китай угрожает стабильности всего региона, намывая искусственные острова на спорных участках Южно-Китайского моря и занимая участки земли.

    По словам дипломата, Вашингтон опасается использования Пекином этих территорий с целью милитаризации, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Реакция Госдепа последовала за публикацией спутниковых снимков китайских построек на островах Спратли, где представители КНР возводят гавани и ВПП.

    В Пекине утверждают, что таким образом защищают суверенитет страны.

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