США изучают возможность ударов по наземным объектам картелей в Венесуэле

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 02:16
    Американские вооруженные силы рассматривают возможность нанесения ударов и по наземным объектам, связанным с наркокартелями в Венесуэле.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с директором Федерального бюро расследований (ФБР) Кэшем Пателом.

    "Я не хочу говорить наверняка, но мы определенно изучаем возможность нанесения ударов по наземным объектам, потому что море мы и так, в сущности, контролируем", - отметил глава Белого дома.

    При этом он не стал отвечать на вопрос о том, разрешил ли он ЦРУ попытаться убить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    "Я не хочу отвечать на этот вопрос, - сказал Трамп. - Это нелепый вопрос, чтобы мне его задавать. На самом деле это не нелепый вопрос. Но было бы нелепо, если бы я на него ответил".

    Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на американских чиновников, что администрация Трампа разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле в рамках усиления кампании против Мадуро.

