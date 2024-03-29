США испытают гиперзвуковое оружие наземного базирования весной 2024 года

Военно-морские силы (ВМС) США планируют провести весной 2024 года очередные испытания гиперзвукового оружия наземного базирования.

Военно-морские силы (ВМС) США планируют провести весной 2024 года очередные испытания гиперзвукового оружия наземного базирования.

Как передает Report, об этом сообщило американское издание Defense News.

В 2023 году американские военные были вынуждены отменить несколько тестов и доработать ракету.

"ВМС продвигаются в [организации] испытаний, которые представляют собой запуск без какой-либо наземной пусковой установки, а просто с поверхности, чтобы мы еще раз могли взглянуть на ракету", - цитирует издание директора Управления быстрого обеспечения возможностей и критических технологий Роберта Раша.

Издание уточняет, что весенние испытания пройдут не только без наземной пусковой установки, но и без вспомогательного оборудования и транспортно-пускового контейнера, так как ориентированы исключительно на проверку характеристик ракеты.

Раш добавил, что если запуск ракеты с поверхности будет успешным, то летом 2024 года американские военные проведут тестовые пуски гиперзвукового оружия уже в составе комплекса наземного базирования, который пока дорабатывается.

От успеха испытаний зависит начало серийной сборки ракет и принятие решения об их постановке на вооружение ВМС и сухопутных войск.