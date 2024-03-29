О нас

США испытают гиперзвуковое оружие наземного базирования весной 2024 года

США испытают гиперзвуковое оружие наземного базирования весной 2024 года Военно-морские силы (ВМС) США планируют провести весной 2024 года очередные испытания гиперзвукового оружия наземного базирования.
Другие страны
29 марта 2024 г. 15:10
США испытают гиперзвуковое оружие наземного базирования весной 2024 года

Военно-морские силы (ВМС) США планируют провести весной 2024 года очередные испытания гиперзвукового оружия наземного базирования.

Как передает Report, об этом сообщило американское издание Defense News.

В 2023 году американские военные были вынуждены отменить несколько тестов и доработать ракету.

"ВМС продвигаются в [организации] испытаний, которые представляют собой запуск без какой-либо наземной пусковой установки, а просто с поверхности, чтобы мы еще раз могли взглянуть на ракету", - цитирует издание директора Управления быстрого обеспечения возможностей и критических технологий Роберта Раша.

Издание уточняет, что весенние испытания пройдут не только без наземной пусковой установки, но и без вспомогательного оборудования и транспортно-пускового контейнера, так как ориентированы исключительно на проверку характеристик ракеты.

Раш добавил, что если запуск ракеты с поверхности будет успешным, то летом 2024 года американские военные проведут тестовые пуски гиперзвукового оружия уже в составе комплекса наземного базирования, который пока дорабатывается.

От успеха испытаний зависит начало серийной сборки ракет и принятие решения об их постановке на вооружение ВМС и сухопутных войск.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi