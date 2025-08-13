О нас

СМИ: США могут организовать саммит с участием России и Украины в конце следующей недели

СМИ: США могут организовать саммит с участием России и Украины в конце следующей недели Администрация президента США Дональда Трампа ищет место для проведения трехстороннего саммита с участием России и Украины в конце следующей недели.
Другие страны
13 августа 2025 г. 19:25
СМИ: США могут организовать саммит с участием России и Украины в конце следующей недели

Вашингтонская администрация работает над организацией трехстороннего саммита с участием лидеров США, России и Украины.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники.

По их данным, встреча может состояться уже в конце следующей недели.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу того, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске будет "конструктивной", и заявил о планах организовать трехстороннюю встречу для урегулирования российско-украинского конфликта.

Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ gələn həftə Rusiya və Ukraynanın iştirakı ilə sammit təşkil edə bilər

