СМИ: США могут организовать саммит с участием России и Украины в конце следующей недели

Вашингтонская администрация работает над организацией трехстороннего саммита с участием лидеров США, России и Украины.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники.
По их данным, встреча может состояться уже в конце следующей недели.
Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу того, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске будет "конструктивной", и заявил о планах организовать трехстороннюю встречу для урегулирования российско-украинского конфликта.