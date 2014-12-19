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    ​США ликвидировали ряд лидеров ИГИЛ

    США с августа наносят авиаудары по позициям Исламского государства Ирака и Леванта в Ираке

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ США в ходе военной операции удалось ликвидировать ряд лидеров террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

    Как передает Report, об этом заявил в четверг представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби.

    "Мы считаем, что потеря этих ключевых лидеров резко снижает возможность ИГИЛ командовать и контролировать текущие операции против сил безопасности Ирака, в том числе против курдских и других местных сил в Ираке", - добавил Кирби.

    США с августа наносят авиаудары по позициям "Исламского государства Ирака и Леванта" в Ираке, а в сентябре авиаудары были распространены на территорию Сирии. К ударам по ИГ присоединился ряд государств.

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