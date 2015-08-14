США: ИГ, возможно, применило химическое оружие

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Власти США расследуют сообщения о том, что боевики джихадистской группировки "Исламское государство" использовали химическое оружие.

Как сообщает Би-би-си, министерство обороны Германии сделало заявление, в котором говорится о том, что 60 курдских бойцов испытывали проблемы с дыханием после атаки сил ИГ ранее на этой неделе. Немецкие официальные лица полагают, что "Исламское государство" могло использовать химическое оружие.

Представитель министерства обороны США рассказала Би-би-си, что, возможно, был использован горчичный газ (отравляющее вещество, также известное как иприт). Власти США занимаются расследованием сообщений об этом, однако пока не раскрывают деталей.

Горчичный газ является запрещенным химическим оружием и может вызывать кожные нарывы, слепоту и проблемы с дыханием.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Алистер Баски заявил, что ведомство продолжает следить за ситуацией и ищет новую информацию.