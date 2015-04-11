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    США пока не намерены проводить наземную операцию против ИГ

    Глава Пентагона: Пока в этом нет необходимости

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты пока не видят необходимости направлять свои наземные Вооруженные силы для участия в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), орудующей в Сирии и Ираке. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу министр обороны США Эштон Картер.

    "Пока в этом нет необходимости. Но если она появится, я, не задумываясь, дам соответствующую рекомендацию (президенту США Бараку Обаме - ред.)", - сообщил глава Пентагона телекомпании CNN.

    Он также отметил, что обеспокоенность Вашингтона вызывает тот факт, что ИГ активно вербует сторонников в социальных сетях.

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