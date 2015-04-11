США пока не намерены проводить наземную операцию против ИГ

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты пока не видят необходимости направлять свои наземные Вооруженные силы для участия в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), орудующей в Сирии и Ираке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу министр обороны США Эштон Картер.

"Пока в этом нет необходимости. Но если она появится, я, не задумываясь, дам соответствующую рекомендацию (президенту США Бараку Обаме - ред.)", - сообщил глава Пентагона телекомпании CNN.

Он также отметил, что обеспокоенность Вашингтона вызывает тот факт, что ИГ активно вербует сторонников в социальных сетях.