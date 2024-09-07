США и Южная Корея отрепетировали действия ядерной консультативной группы

Республика Корея и США провели первые имитационные, теоретические учения по линии двусторонней консультативной группы по ядерному планированию.

Республика Корея и США провели первые имитационные, теоретические учения по линии двусторонней консультативной группы по ядерному планированию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении министерств обороны двух стран.

Тренировки состоялись 5-6 сентября в Вашингтоне и носили межведомственный характер. В них приняли участие представители министерств обороны, иностранных дел, разведок и органов, связанных с государственной безопасностью. Имитационные учения "вносят значительный вклад в деятельность группы", поскольку способствуют лучшему пониманию союзниками "процесса принятия решений в отношении ядерного сдерживания", указывается в заявлении.

Консультативная группа по ядерному планированию была запущена в соответствии с результатами саммита Республики Корея и США в Вашингтоне 2023 года.