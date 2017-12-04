США и Южная Корея начинают самые масштабные учения ВВС

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ США и Южная Корея на фоне ракетных пусков в КНДР начинают военные учения, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми масштабными в истории.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в учениях под кодовым названием Vigilant ACE будут задействованы около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

Как заявляет минобороны Южной Кореи, цель учений — демонстрация воли и способностей военного альянса Вашингтона и Сеула реагировать на «провокации КНДР».