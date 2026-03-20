    США и Япония инвестируют $73 млрд в энергетические проекты в США

    США и Япония договорились об инвестициях в размере около $73 млрд в американские проекты в энергетической сфере.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении двух стран, распространенном аппаратом представителя США на торговых переговорах.

    "Правительства двух стран рады объявить о второй партии проектов", - говорится в документе.

    Согласно заявлению, речь идет о вложениях в строительство малых модульных реакторов компанией GE Vernova Hitachi в штатах Теннесси и Алабама. Стоимость данного проекта оценивается в $40 млрд.

    Кроме того, стороны намерены реализовать проекты по созданию инфраструктуры генерации электроэнергии на природном газе в штатах Пенсильвания и Техас. Их стоимость составляет $17 млрд и $16 млрд соответственно.

    В заявлении отмечается, что стороны фиксируют "устойчивый прогресс" в реализации ранее согласованных инициатив. В их числе - проекты по созданию энергетической инфраструктуры на сумму $33,3 млрд, а также проекты по экспорту нефти на $2,1 млрд.

    Ты - Король

