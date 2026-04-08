США и Венгрия укрепляют сотрудничество в энергетике

Венгрия наращивает закупки американской нефти, а также планирует сотрудничать с США в сфере ядерной энергетики.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Будапешт.

Отмечается, что венгерская компания MOL закупила 510 тыс. сырой нефти у американских компаний на общую сумму порядка $500 млн. Вашингтон и Будапешт также договорились сотрудничать по малым модульным реакторам, в частности по проекту строительства Венгрией до 10 малых реакторов потенциальной стоимостью до $20 млрд.

Также между двумя странами был подписан меморандум о взаимопонимании относительно приобретения у американской компании Westinghouse ядерного топлива для АЭС "Пакш-1" на весь период ее эксплуатации.