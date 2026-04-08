    США и Венгрия укрепляют сотрудничество в энергетике

    • 08 апреля, 2026
    • 22:44
    США и Венгрия укрепляют сотрудничество в энергетике

    Венгрия наращивает закупки американской нефти, а также планирует сотрудничать с США в сфере ядерной энергетики.

    Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Будапешт.

    Отмечается, что венгерская компания MOL закупила 510 тыс. сырой нефти у американских компаний на общую сумму порядка $500 млн. Вашингтон и Будапешт также договорились сотрудничать по малым модульным реакторам, в частности по проекту строительства Венгрией до 10 малых реакторов потенциальной стоимостью до $20 млрд.

    Также между двумя странами был подписан меморандум о взаимопонимании относительно приобретения у американской компании Westinghouse ядерного топлива для АЭС "Пакш-1" на весь период ее эксплуатации.

    Венгрия Соединенные Штаты Америки (США) Энергетическое сотрудничество
    ABŞ və Macarıstan enerji sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir
    US and Hungary strengthen energy cooperation

