США и Венгрия достигли договоренностей по СПГ и атомной энергетике

Соединенные Штаты и Венгрия достигли некоторых договоренностей в сфере ядерной энергетики, а также закупок американского сжиженного природного газа и вооружений.

Как передает Report, об этом Госдепартамент объявил по итогам переговоров американского президента Дональда Трампа и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Как отмечается в обнародованной им справке, стороны, в частности, подписали меморандум о взаимопонимании в области атомной энергетики. "Меморандум сигнализирует о нашем намерении начать переговоры, чтобы содействовать сотрудничеству в гражданской ядерной промышленности, в том числе по малым модульным реакторам и отработавшему ядерному топливу. США и Венгрия работают над тем, чтобы Будапешт стал хабом формирующегося центральноевропейского рынка малых модульных реакторов <...>. Венгрия сигнализировала о том, что намерена поддержать строительство до 10 малых модульных реакторов потенциальной стоимостью до $20 млрд", - говорится в документе.

В нем также уточняется, что Венгрия закупит у американской компании Westinghouse ядерное топливо для АЭС "Пакш-1" на сумму порядка $114 млн. Топливо на эту АЭС в Пакше, построенную российскими специалистами еще в 1980-е годы, поставляет компания "ТВЭЛ" из структуры Росатома. Однако возможность использования там альтернативного ядерного топлива вместо российского законодательно закреплена в Венгрии. Правительство Венгрии считает, что с учетом продолжающихся попыток введения Евросоюзом санкций против Росатома необходимо подстраховаться и предусмотреть варианты замены топлива из РФ.

Кроме того, Венгрия взяла на себя обязательство подписать контракты о закупке американского сжиженного природного газа стоимостью примерно $600 млн, подчеркнуло внешнеполитическое ведомство США. Оно подтвердило таким образом достоверность публикаций в западной печати на эту тему.

Далее в справке указывается, что Будапешт анонсировал планы приобретения в США оружия и военной техники на $700 млн. Номенклатура этой продукции не приводится.

Наконец, Госдепартамент сообщил, что Вашингтон обеспечит "полное восстановление" участия Венгрии в программе безвизовых въездов в Соединенные Штаты иностранных граждан.