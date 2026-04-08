США и Узбекистан планируют запустить совместную инвестплатформу

США и Узбекистан в текущем году планируют запустить совместную инвестиционную платформу.

Как передает Report, об этом сообщила руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева в соцсетях.

По ее словам, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи с генеральным директором Корпорации международного финансового развития США (DFC) Беном Блэком в Вашингтоне. В рамках переговоров стороны обсудили масштабный портфель проектов, при этом DFC окажет содействие в привлечении американских инвесторов в Узбекистан и будет участвовать в разделении инвестиционных рисков.

Кроме того, в Вашингтоне состоялся деловой завтрак Мирзиёевой с государственным секретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили итоги заседания американо-узбекского делового и инвестиционного совета и отметили рост портфеля совместных экономических проектов.

Как подчеркнула Мирзиеёва, данный совет официально начал работу и станет платформой для укрепления связей между бизнес-сообществами двух стран. По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании.