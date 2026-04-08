    • 08 апреля, 2026
    • 09:42
    США и Узбекистан планируют запустить совместную инвестплатформу

    США и Узбекистан в текущем году планируют запустить совместную инвестиционную платформу.

    Как передает Report, об этом сообщила руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева в соцсетях.

    По ее словам, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи с генеральным директором Корпорации международного финансового развития США (DFC) Беном Блэком в Вашингтоне. В рамках переговоров стороны обсудили масштабный портфель проектов, при этом DFC окажет содействие в привлечении американских инвесторов в Узбекистан и будет участвовать в разделении инвестиционных рисков.

    Кроме того, в Вашингтоне состоялся деловой завтрак Мирзиёевой с государственным секретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили итоги заседания американо-узбекского делового и инвестиционного совета и отметили рост портфеля совместных экономических проектов.

    Как подчеркнула Мирзиеёва, данный совет официально начал работу и станет платформой для укрепления связей между бизнес-сообществами двух стран. По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании.

    Саида Мирзиёева Марко Рубио Бен Блэк Узбекистан Соединенные Штаты Америки (США) Инвестиционная платформа США-Узбекистан

    Последние новости

    10:39

    Юсиф Эйвазов вызван в Минкульт - ЭКСКЛЮЗИВ

    Искусство
    10:35

    Онлайн-продажи билетов на междугородние автобусы в Азербайджане выросли вдвое

    Инфраструктура
    10:31

    В аэропорту Баку пассажирам не придется извлекать жидкости из ручной клади при досмотре

    Инфраструктура
    10:23
    Фото

    Азербайджан и Гамбия провели первые политические консультации

    Внешняя политика
    10:20

    Милей примет участие в церемонии награждения Трампа в Израиле

    Другие страны
    10:14
    Фото

    На форуме в Астане обсуждают новые инструменты борьбы с цифровым мошенничеством

    Другие страны
    10:12

    Германия, Украина и Норвегия приветствовали перемирие между США и Ираном

    Другие страны
    09:47

    Переломный момент для НАТО: Рютте проведет переговоры в Вашингтоне

    Другие страны
    09:43

    В Ширване произошло массовое отравление

    Происшествия
    Лента новостей