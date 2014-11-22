США и Турция продолжат оказывать помощь умеренной сирийской оппозиции

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Вашингтон и Анкара продолжат оказывать совместную помощь умеренной сирийской оппозиции, сообщила в пятницу пресс-служба Белого Дома по итогам встречи вице-президента США Джо Байдена и премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу.

"Вице-президент встретился сегодня с премьер-министром Турции, чтобы обсудить борьбу против "Исламского государства" в Ираке и Сирии, переговоры по проблеме Кипра и энергетическую безопасность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден и Давутоглу согласились продолжить совместную работу по борьбе с "Исламским государством", в том числе поддерживая национальные силы безопасности в Ираке, и продолжат оказывать помощь умеренной сирийской оппозиции.

Вице-президент США Джо Байден прибыл в Анкару после визита в Киев.

США при поддержке ряда союзных стран с 23 сентября начали наносить по позициям ИГ в Сирии удары с воздуха, с августа аналогичная операция проходит в Ираке. При этом США задействовали авиацию без разрешения сирийских властей, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

ИГ провозгласила "халифат" на захваченных территориях Сирии и Ирака летом этого года. ИГ набрала наибольшую силу во время действий на территории Сирии, где воевала против правительственных сил и приобрела репутацию одной из самых жестоких. В результате действий боевиков погибли несколько тысяч мирных жителей, сотни тысяч стали беженцами и еще несколько тысяч человек находятся в заложниках.