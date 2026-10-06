Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026

    США и Судан обсудили пути прекращения конфликта

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 05:58
    США и Судан обсудили пути прекращения конфликта

    Старший советник президента США по арабским и африканским вопросам Массад Булос провел переговоры с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом по урегулированию конфликта в стране.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, встреча состоялась в египетском городе Новый Эль-Аламейн на полях координационного совещания Африканского союза.

    Булос заявил, что Вашингтон продолжит совместно с Египтом и другими региональными и международными партнерами добиваться политического урегулирования суданского кризиса.

    "Соединенные Штаты готовы поддержать все усилия, ведущие к всеобъемлющему диалогу между суданскими политическими силами и выработке предварительной дорожной карты будущего Судана", - сказал он.

    По словам советника, дипломатические усилия направлены на прекращение боевых действий, восстановление безопасности и переход к гражданскому управлению посредством национального диалога.

    Урегулирование конфликта Соединенные Штаты Америки (США) Судан
    ABŞ və Sudan münaqişəyə son qoymağın yollarını müzakirə ediblər
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    06:53

    В Низаминском районе Баку временно приостановят подачу газа

    Энергетика
    06:21

    Трамп пообещал не допустить ракетных ударов Ирана по американским городам

    Другие страны
    05:45

    The Times: Израиль 8 октября закроет консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме

    Другие страны
    05:18

    Трамп обвинил демократов в организации протестов на его выступлениях

    Другие страны
    04:54

    В Кении заявили об отсутствии вспышки Эболы, несмотря на смерть пациента

    Другие страны
    04:26

    Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНР

    Другие страны
    03:49

    Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабре

    Другие страны
    03:12

    Азербайджан выступил в ООН против политизации прав человека

    Внешняя политика
    02:44

    В Албании 130-й день продолжаются протесты против строительства курорта

    Другие страны
    Лента новостей