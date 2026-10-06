США и Судан обсудили пути прекращения конфликта

Старший советник президента США по арабским и африканским вопросам Массад Булос провел переговоры с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом по урегулированию конфликта в стране.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, встреча состоялась в египетском городе Новый Эль-Аламейн на полях координационного совещания Африканского союза.

Булос заявил, что Вашингтон продолжит совместно с Египтом и другими региональными и международными партнерами добиваться политического урегулирования суданского кризиса.

"Соединенные Штаты готовы поддержать все усилия, ведущие к всеобъемлющему диалогу между суданскими политическими силами и выработке предварительной дорожной карты будущего Судана", - сказал он.

По словам советника, дипломатические усилия направлены на прекращение боевых действий, восстановление безопасности и переход к гражданскому управлению посредством национального диалога.