​США и страны Персидского залива призвали Башара Асада уйти

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ США и страны, входящие в совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, выразили мнение о необходимости создания нового правительства в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, отмечается в заявлении, выпущенном Госдепом по окончании встречи глав дипломатических ведомств сторон в Катаре.

"Министры повторили призыв к управляемой передачи власти в Сирии, отметив, что президент Башар Асад утратил легитимность. Они подчеркнули необходимость создания нового сирийского правительства, которое отвечало бы чаяниям народа и способствовало бы национальному единству, плюрализму и соблюдению прав человека для всех сирийских граждан", - отмечается в сообщении.

Также подчеркивается "неспособность и отсутствие воли к борьбе с террористами" и применение силы со стороны администрации Асада по отношению к народу.