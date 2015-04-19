США и союзники наносят авиаудары по позициям ИГ

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ За последние сутки США и их партнеры нанесли 13 авиаударов по позициям "Исламского государства" в Сирии и Ираке, говорится в заявлении Многонациональной объединенной оперативно-тактической группы.

12 авиаударов были нанесены по позициям в Ираке, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Бомбардировке подверглись подразделения боевиков, снайперские позиции, склады оружия и транспортные средства близ городов Байджи, Фаллуджа, Киркук, Рамади и Синджар в Ираке и Хасака в Сирии.