США и Сингапур обсудили прекращение импорта российской и иранской нефти
Другие страны
- 31 октября, 2025
- 19:13
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что одной из тем его встречи с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом стал вопрос прекращения импорта российской и иранской нефти.
Как передает Report со ссылкой на публикацию Бессента в соцсетях, встреча состоялась на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
По словам Бессента, стороны обсудили ключевые приоритеты в сфере глобальной экономики, включая расширение использования цифровых активов и стейблкоинов, привязанных к доллару США.
Американский министр подчеркнул важность совместных усилий по сокращению зависимости стран региона от поставок нефти из России и Ирана, а также их продолжающийся приток капитала в активы США.
