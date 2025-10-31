США и Сингапур обсудили прекращение импорта российской и иранской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что одной из тем его встречи с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом стал вопрос прекращения импорта российской и иранской нефти.

Как передает Report со ссылкой на публикацию Бессента в соцсетях, встреча состоялась на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

По словам Бессента, стороны обсудили ключевые приоритеты в сфере глобальной экономики, включая расширение использования цифровых активов и стейблкоинов, привязанных к доллару США.

Американский министр подчеркнул важность совместных усилий по сокращению зависимости стран региона от поставок нефти из России и Ирана, а также их продолжающийся приток капитала в активы США.