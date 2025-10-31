Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    США и Сингапур обсудили прекращение импорта российской и иранской нефти

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 19:13
    США и Сингапур обсудили прекращение импорта российской и иранской нефти

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что одной из тем его встречи с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом стал вопрос прекращения импорта российской и иранской нефти.

    Как передает Report со ссылкой на публикацию Бессента в соцсетях, встреча состоялась на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    По словам Бессента, стороны обсудили ключевые приоритеты в сфере глобальной экономики, включая расширение использования цифровых активов и стейблкоинов, привязанных к доллару США.

    Американский министр подчеркнул важность совместных усилий по сокращению зависимости стран региона от поставок нефти из России и Ирана, а также их продолжающийся приток капитала в активы США.

