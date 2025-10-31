ABŞ və Sinqapur Rusiya və İran neftinin idxalının dayandırılmasını müzakirə edib
Digər ölkələr
- 31 oktyabr, 2025
- 20:12
ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent Sinqapurun Baş naziri Lorens Vonqla görüşünün mövzularından birinin Rusiya və İran neftinin idxalının dayandırılması olduğunu açıqlayıb.
"Report" Bessentin sosial şəbəkə paylaşımına istinadən xəbər verir ki, görüş Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq (APEC) forumu çərçivəsində baş tutub.
Bessentin sözlərinə görə, tərəflər ABŞ dollarına bağlı rəqəmsal aktivlərin və stabilkoinlərin istifadəsinin genişləndirilməsi də daxil olmaqla, əsas qlobal iqtisadi prioritetləri müzakirə ediblər.
Amerikalı nazir region ölkələrinin Rusiya və İrandan neft tədarükündən asılılığının azaldılması, eləcə də ABŞ aktivlərinə onların davam etməkdə olan kapital axınının qarşısının alınması üçün birgə səylərin vacibliyini vurğulayıb.
Son xəbərlər
21:14
Foto
İSO-nun iş adamları Azərbaycanın biznes imkanları ilə tanış olublarBiznes
21:02
Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun növbəti oyunları keçirilibKomanda
21:01
Foto
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəmə istintaqı yekunlaşıbHadisə
21:00
ABŞ Venesuelaya zərbə endirməyi planlaşdırmırDigər ölkələr
20:47
Video
Hikmət Hacıyev: Azərbaycanla ABŞ arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri nəzərdən keçirilirXarici siyasət
20:34
Qəzzada sabitləşdirmə qüvvələrinin yaradılması üzrə nazirlərin görüşünün vaxtı müəyyənləşibDigər ölkələr
20:24
Qurban Qurbanov: "Hər rəqibə qarşı yaxşı hazırlaşmalıyıq"Futbol
20:20
Ərdoğanın Zəfər paradında iştirak üçün Azərbaycana səfər etməsi müzakirə olunurRegion
20:16