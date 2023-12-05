США и Швеция подпишут соглашение о военном сотрудничестве

Министры обороны Швеции и США Пол Йонсон и Ллойд Остин проведут 5 декабря в Вашингтоне переговоры. Во время встречи стороны также подпишут соглашение о военном сотрудничестве (DCA, Defence Cooperation Agreement).

Министры обороны Швеции и США Пол Йонсон и Ллойд Остин 5 декабря проведут переговоры в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает шведская правительственная канцелярия.

Во время встречи стороны также подпишут соглашение о военном сотрудничестве (DCA, Defence Cooperation Agreement).

"Министр обороны Пол Йонсон находится с визитом в США среди прочего для укрепления двустороннего сотрудничества между Швецией и США. Большой шаг в этой работе будет сделан во вторник, 5 декабря, когда обе страны подписывают соглашение о военном сотрудничестве (DCA)", - говорится в сообщении.

В начале ноября шведские СМИ сообщили, что Швеция и США завершили переговоры по соглашению о военном сотрудничестве, которое дает США доступ к некоторым шведским военным базам, название которых станет известно после подписания DCA.

США будут иметь условия для хранения военной техники, такой как боевые машины, боеприпасы и системы вооружения. Военнослужащие США будут подчиняться американским законам, когда будут находиться на шведской земле.