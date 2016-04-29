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    США и Россия согласовали новое перемирие в Сирии

    Эту информацию подтвердили представители генерального штаба войск Башара Асада

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ США и Россия согласовали новую договоренность о прекращении огня в некоторых районах Сирии, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Эту информацию подтвердили представители генерального штаба войск Башара Асада.

    Режим прекращения огня распространяется на северные районы Латакии и пригороды Дамаска, и вступит в силу в полночь. В Латакии перемирие продлится 72 часа, в пригородах столицы - 24 часа.

    Новое перемирие призвано помочь "урегулировать проблемные моменты".

    Напомним, в отдельных районах Сирии продолжаются интенсивные боевые действия. В районе Алеппо в течение минувшей недели погибли более 200 мирных жителей.

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