Российский генерал-полковник: США и НАТО участили полеты близ наших границ

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "США и страны НАТО участили полеты в воздушном пространстве Прибалтики".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сказал главнокомандующий Военно-воздушными силами России, генерал-полковник Виктор Бондарев.

По его словам, с 2014 года США и страны НАТО участили разведывательные полеты в воздушном пространстве Прибалтийских стран, над Балтийским и Баренцевым морями. Каждую неделю осуществляется 8-12 полетов: "Полеты совершаются близ российской границы. В этом случае радиоэлектронные устройства могут проводить разведку на глубине 500 км".

"Практически, ежедневные полеты осуществляют разведывательные самолеты ВВС США "RC-135". В 2013 году в целом совершено 22, а в 2014 году - более 140 подобных полетов", - добавил Виктор Бондарев.