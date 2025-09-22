Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН

    США и Казахстан согласовали сделку по локомотивам на $4 млрд

    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 21:13
    США и Казахстан согласовали сделку по локомотивам на $4 млрд

    США и Казахстан достигли договоренностей о поставке локомотивов на общую сумму $4,2 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщил министр торговли США Говард Латник в соцсети X.

    Он пояснил, что президент США Дональд Трамп 22 сентября провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, во время которого стороны согласовали "крупнейшую сделку по локомотивам в истории".

    Контракт на поставку 300 локомотивов заключен между АО НК "Казахстан темир жолы" и американской компанией Wabtec. Их производство будет локализовано на заводе "Локомотив курастыру зауыты" в Астане.

    По словам главы американского Минторга, "локомотивы, в основе которых будут американские технологии, поспособствуют развитию транспортных сетей в Европе и Азии".

    США Казахстан локомотивы

    Последние новости

    21:58

    В МИД России заявили о планировании встречи Лаврова и Рубио

    Другие страны
    21:52

    В Хызы автомобиль врезался в бетонное ограждение, водитель погиб

    Происшествия
    21:43
    Фото

    В Милане при столкновениях с протестующими пострадали 60 полицейских

    Другие страны
    21:30

    Трамп 23 сентября встретится с Зеленским

    Другие страны
    21:14
    Фото

    В Бакинском суде изучены документы, связанные с Ходжалинским геноцидом и Каракандской трагедией - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    21:13

    США и Казахстан согласовали сделку по локомотивам на $4 млрд

    Другие страны
    21:04

    Reuters: США могут ввести санкции против МУС уже на этой неделе

    Другие страны
    20:57

    Москва подверглась атаке дронов

    В регионе
    20:52
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил с эфиопским коллегой новые механизмы сотрудничества

    Внешняя политика
    Лента новостей