США и Казахстан согласовали сделку по локомотивам на $4 млрд
Другие страны
- 22 сентября, 2025
- 21:13
США и Казахстан достигли договоренностей о поставке локомотивов на общую сумму $4,2 млрд.
Как передает Report, об этом сообщил министр торговли США Говард Латник в соцсети X.
Он пояснил, что президент США Дональд Трамп 22 сентября провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, во время которого стороны согласовали "крупнейшую сделку по локомотивам в истории".
Контракт на поставку 300 локомотивов заключен между АО НК "Казахстан темир жолы" и американской компанией Wabtec. Их производство будет локализовано на заводе "Локомотив курастыру зауыты" в Астане.
По словам главы американского Минторга, "локомотивы, в основе которых будут американские технологии, поспособствуют развитию транспортных сетей в Европе и Азии".
