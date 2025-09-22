США и Казахстан согласовали сделку по локомотивам на $4 млрд

США и Казахстан достигли договоренностей о поставке локомотивов на общую сумму $4,2 млрд.

Как передает Report, об этом сообщил министр торговли США Говард Латник в соцсети X.

Он пояснил, что президент США Дональд Трамп 22 сентября провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, во время которого стороны согласовали "крупнейшую сделку по локомотивам в истории".

Контракт на поставку 300 локомотивов заключен между АО НК "Казахстан темир жолы" и американской компанией Wabtec. Их производство будет локализовано на заводе "Локомотив курастыру зауыты" в Астане.

По словам главы американского Минторга, "локомотивы, в основе которых будут американские технологии, поспособствуют развитию транспортных сетей в Европе и Азии".