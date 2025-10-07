Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    США и Канада обсудили расширение охвата ПВО Golden Dome

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 21:01
    США и Канада обсудили расширение охвата ПВО Golden Dome

    США и Канада работают над созданием и расширением зоны покрытия новейшей системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

    По словам Трампа, проект станет важным элементом общей безопасности двух стран.

    "Мы тесно сотрудничаем по проекту "Золотого купола" - это защитный механизм, и вы видите, как он работает. Это невероятно. Рональд Рейган мечтал о таком, но тогда технологий такого уровня не существовало. Теперь же мы будем работать над "Золотым куполом" для двух стран, и это крайне важно, особенно с учетом ситуации в мире", - подчеркнул он.

    США Дональд Трамп Канада Марк Карни Золотой купол Golden Dome
    ABŞ və Kanada "Qızıl Qübbə" HHM sistemi üzərində birgə işləyir

    Последние новости

    21:43
    Фото
    Видео

    В Габале состоялся 12-й Саммит Совета глав государств ОТГ - ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    21:41

    Трамп вновь заявил, что разочаровался в Путине

    Другие страны
    21:32
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с саммитом Совета лидеров ОТГ

    Внешняя политика
    21:25

    Глава нацразведки Турции будет участвовать в переговорах по Газе в Египте - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:17

    III Игры СНГ: Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете

    Индивидуальные
    21:15
    Фото

    Спикер парламента Хорватии прибыл с визитом в Азербайджан

    Милли Меджлис
    21:04

    Карни на встрече с Трампом коснулся мира между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    21:01

    США и Канада обсудили расширение охвата ПВО Golden Dome

    Другие страны
    21:00

    Азербайджан и Румыния обсудили сотрудничество в сфере образования

    Внешняя политика
    Лента новостей