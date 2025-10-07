США и Канада обсудили расширение охвата ПВО Golden Dome

США и Канада работают над созданием и расширением зоны покрытия новейшей системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

По словам Трампа, проект станет важным элементом общей безопасности двух стран.

"Мы тесно сотрудничаем по проекту "Золотого купола" - это защитный механизм, и вы видите, как он работает. Это невероятно. Рональд Рейган мечтал о таком, но тогда технологий такого уровня не существовало. Теперь же мы будем работать над "Золотым куполом" для двух стран, и это крайне важно, особенно с учетом ситуации в мире", - подчеркнул он.