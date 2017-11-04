США и Индия намерены развивать сотрудничество в области строительства авианосцев

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Индия и США намерены активизировать сотрудничество, касающееся технологий строительства и эксплуатации авианосцев, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Договоренность об этом была достигнута в ходе завершившейся в пятницу встречи делегаций двух стран. Это была уже четвертая встреча в рамках рабочей группы по сотрудничеству в области технологий, связанных с авианосцами.

Американская делегация, находившаяся в Индии с 29 октября по 3 ноября, посетила Гоа, Мумбаи и Нью-Дели. Делегацию США возглавлял контр-адмирал Брайан Антонио, индийскую делегацию - вице-адмирал Дилип Дешпанде.

Стороны обсудили вопросы, связанные с технологиями создания авианосцев, такие как оптимизация дизайна, философия строительства корабля, процедура испытаний и другие.