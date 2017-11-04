 Наверх
    Закрыть фоторежим

    США и Индия намерены развивать сотрудничество в области строительства авианосцев

    Американская делегация, находившаяся в Индии с 29 октября по 3 ноября, посетила Гоа, Мумбаи и Нью-Дели

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Индия и США намерены активизировать сотрудничество, касающееся технологий строительства и эксплуатации авианосцев, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Договоренность об этом была достигнута в ходе завершившейся в пятницу встречи делегаций двух стран. Это была уже четвертая встреча в рамках рабочей группы по сотрудничеству в области технологий, связанных с авианосцами.

    Американская делегация, находившаяся в Индии с 29 октября по 3 ноября, посетила Гоа, Мумбаи и Нью-Дели. Делегацию США возглавлял контр-адмирал Брайан Антонио, индийскую делегацию - вице-адмирал Дилип Дешпанде.

    Стороны обсудили вопросы, связанные с технологиями создания авианосцев, такие как оптимизация дизайна, философия строительства корабля, процедура испытаний и другие.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi