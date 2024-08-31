США и их союзники обсудили с Украиной укрепление ее ПВО и защиту энергосистемы

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с коллегами из Великобритании, Германии и Франции, а также с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком укрепление системы противовоздушной обороны и защиту энергетической ин

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с коллегами из Великобритании, Германии и Франции, а также с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком укрепление системы противовоздушной обороны и защиту энергетической инфраструктуры Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, во встрече, состоявшейся в пятницу в Белом доме, приняли участие дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и советник британского премьер-министра по национальной безопасности Тим Бэрроу. "Салливан выразил непоколебимую поддержку Украины Соединенными Штатами и партнерами и обсудил шаги, которые мы делаем для укрепления украинских сил на поле боя, в том числе путем поставок артиллерии, средств ПВО и других важнейших средств", - отмечается в заявлении.

"Они обсудили наши усилия по дальнейшему укреплению системы ПВО Украины и повышению устойчивости ее энергосети, а также инвестиции США и наших союзников в ее военно-промышленную базу для поддержания безопасности на долгосрочной основе", - уточняется в документе.

Кроме того, участники встречи говорили об "усилиях по обеспечению поддержки справедливого и прочного мира на принципах суверенитета и территориальной целостности".

Салливан и Ермак также обсудили военную помощь США Киеву и экономическое восстановление Украины.