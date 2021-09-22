США и Франция проведут углубленные консультации из-за соглашения AUKUS

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден в ходе состоявшего в среду телефонного разговора обсудили ситуацию с разрывом контракта по подлодкам и договорились о начале консультаций, направленных на создание условий, обеспечивающих доверие

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден в ходе состоявшего в среду телефонного разговора обсудили ситуацию с разрывом контракта по подлодкам и договорились о начале консультаций, направленных на создание условий, обеспечивающих доверие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

"Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден провели телефонный разговор по инициативе американского лидера, чтобы обсудить последствия заявлений, сделанных 15 сентября. Они согласились с тем, что открытые консультации между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции, и европейскими партнерами позволили бы избежать этой ситуации. Президент Байден заявил о своей стойкой приверженности этому вопросу", - говорится в коммюнике администрации французского президента.

Отмечается, что главы двух государств решили начать углубленные консультации, направленные на создание условий, обеспечивающих доверие, и предложить конкретные меры для достижения общих целей.

В Париже подтвердили, что встреча Макрона и Байдена должна состояться в Европе в конце октября.

Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 млрд евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками.