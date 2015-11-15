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    США и Франция договорились о новых военных мерах против ИГ

    Министр обороны США и глава оборонного министерства Франции договорились о конкретных шагах

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны США Эштон Картер и глава оборонного министерства Франции Жан-Ив ле Дриан в телефонном разговоре договорились о конкретных военных мерах по более интенсивной борьбе с террористической группировкой "ИГИЛ", сообщил журналистам представитель Пентагона Питер Кук.

    "Им представилась возможность обменяться информацией о действиях, которые предпринимают правительства обеих стран после нападения (террористов в Париже). Они договорились о конкретных шагах, которые должны предпринять вооруженные силы США и Франции, чтобы интенсифицировать наше тесное сотрудничество в проведении полномасштабной кампании против ИГИЛ", — сказал представитель Пентагона.

    "Министр Картер подчеркнул, что США твердо намерены поддерживать Францию и идти вместе, чтобы нанести ИГИЛ полное поражение", — уточнил представитель Пентагона.

    Не менее 129 человек погибли в ходе серии терактов в пятницу в Париже. 

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