США и Франция договорились о новых военных мерах против ИГ

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны США Эштон Картер и глава оборонного министерства Франции Жан-Ив ле Дриан в телефонном разговоре договорились о конкретных военных мерах по более интенсивной борьбе с террористической группировкой "ИГИЛ", сообщил журналистам представитель Пентагона Питер Кук.

"Им представилась возможность обменяться информацией о действиях, которые предпринимают правительства обеих стран после нападения (террористов в Париже). Они договорились о конкретных шагах, которые должны предпринять вооруженные силы США и Франции, чтобы интенсифицировать наше тесное сотрудничество в проведении полномасштабной кампании против ИГИЛ", — сказал представитель Пентагона.

"Министр Картер подчеркнул, что США твердо намерены поддерживать Францию и идти вместе, чтобы нанести ИГИЛ полное поражение", — уточнил представитель Пентагона.

Не менее 129 человек погибли в ходе серии терактов в пятницу в Париже.