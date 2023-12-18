США и Финляндия подписали договор по сотрудничеству в обороне

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, министр обороны страны Антти Хакканен и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились в Вашингтоне для подписания рамочного соглашения Defence Cooperation Agreement (DCA), который позволит американским военн

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, министр обороны страны Антти Хакканен и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились в Вашингтоне для подписания рамочного соглашения Defence Cooperation Agreement (DCA), который позволит американским военным разместить свои базы, склады, вооружение и контингент в 15 военных районах Финляндии.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

После подписания соглашение должно быть рассмотрено парламентом Финляндии.

Предполагается, что договор DCA вступит в силу весной 2024 года. Рамочное соглашение между странами не предполагает конкретики и не является окончательным. Подробные условия будут отражены в итоговом контракте.

По словам министра обороны Финляндии Антти Хакканена, размещение американских баз и военного контингента не предполагается в Восточной Финляндии - на границе с Россией.