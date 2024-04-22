США и Филиппины начали учения с участием 16 тыс. военнослужащих

США и Филиппины начали проведение ежегодных военных учений Balikatan 2024 на фоне растущей напряженности в Южно-Китайском море (ЮКМ).

США и Филиппины начали проведение ежегодных военных учений Balikatan 2024 на фоне растущей напряженности в Южно-Китайском море (ЮКМ).

Как передает Report , об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

"Цель вооруженных сил, ради которой мы существуем, - это в действительности подготовка к войне. Не стоит приукрашивать, если мы не подготовимся, это окажет медвежью услугу стране", - приводит телеканал слова пресс-секретаря Balikatan 2024 Майкла Логико.

Филиппинский военнослужащий отметил, что впервые учения пройдут за пределами территориальных вод Филиппин, примерно в 22 км от филиппинской береговой линии. ABS-CBN News также сообщил, что США разместили зенитные управляемые ракеты SM-6 на Филиппинах, однако пресс-секретарь Balikatan 2024 указал, что это оружие не будет использовано в ходе учений.

Филиппинская береговая охрана впервые присоединится к маневрам, в ходе которых будет отработана реакция на вооруженный захват острова в провинции Палаван, расположенной неподалеку от островов Спратли в ЮКМ, права на которые оспаривают Китай и Филиппины, а также Бруней, Вьетнам и Малайзия. Учения пройдут в северных филиппинских провинциях Кагаян и Батанес, расположенных менее чем в 300 км от Тайваня.

Участники Balikatan 2024 отработают также тактику ведения информационной войны, обеспечения безопасности на море и комплексной противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что мировой океан не должен стать полем сражений и демонстрации силы, так как история показывает, что борьба за власть на море принесла человечеству только страдания.