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США и еще 11 стран пригрозили хуситам ответственностью после атак в Красном море

США и еще 11 стран пригрозили хуситам ответственностью после атак в Красном море Соединенные Штаты Америки, Британия, Германия, Италия и еще восемь стран предостерегли йеменских хуситов от атак на суда в Красном море.
Другие страны
4 января 2024 г. 03:21
США и еще 11 стран пригрозили хуситам ответственностью после атак в Красном море

Соединенные Штаты Америки, Британия, Германия, Италия и еще восемь стран предостерегли йеменских хуситов от атак на суда в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Белого дома, ведомство обнародовало совместное заявление США, Австралии, Бахрейна, Бельгии, Германии, Дании, Италии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Великобритании и Японии.

Страны подчеркнули, что нападения хуситов в Красном море являются незаконными, неприемлемыми и глубоко дестабилизирующими.

"Нападения на суда, в том числе коммерческие, с использованием беспилотных летательных аппаратов, малых катеров и ракет, включая первое применение противокорабельных баллистических ракет против таких судов, представляют собой прямую угрозу свободе судоходства на одном из самых важных водных путей в мире", - добавили 12 стран.

Они отметили, что нападения угрожают жизни невинных людей и представляют серьезную проблему, которая требует коллективных действий. Проблема является международной, поскольку через Красное море проходит почти 15 процентов мировой морской торговли, в том числе 8 процентов мировой торговли зерном, 12 процентов морской торговли нефтью и 8 процентов мировой торговли сжиженным природным газом.

"Пусть наше послание будет четким: мы призываем немедленно прекратить эти незаконные нападения и освободить незаконно задержанные суда и экипажи. Хуситы будут нести ответственность за последствия, если они продолжат угрожать жизни людей, мировой экономике и свободному движению торговли на важнейших водных путях региона", - указано в совместном заявлении.

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Версия на азербайджанском языке On iki ölkə husilərə Qırmızı dənizdə gəmilərə hücumlarla bağlı xəbərdarlıq edib

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