Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    США и Британия ввели крупнейшие в истории санкции против киберпреступников в Азии

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 20:24
    США и Британия ввели крупнейшие в истории санкции против киберпреступников в Азии

    Министерство финансов США совместно с Министерством иностранных дел Великобритании (FCDO) объявили о масштабных мерах против транснациональных преступных сетей, занимавшихся онлайн-мошенничеством и отмыванием средств, направленных против граждан США и союзных стран.

    Как передает Report, об этом говорится на сайте Минфина США.

    Введены санкции против 146 связанных с преступной организацией лиц и компаний, включая Prince Group TCO, базирующуюся в Камбодже и возглавляемую Ченом Чжи. Сеть осуществляла онлайн-инвестиционные мошенничества, нацеленные на американцев и граждан других стран.

    Одновременно Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) отключило от американской финансовой системы камбоджийский финансовый конгломерат Huione Group, который "отмывал миллиарды долларов, полученных от мошенничества с виртуальной валютой и кибератак".

    Великобритания также ввела санкции против Prince Holding Group, Чена Чжи и его соратников. Меры сопровождаются публикацией обвинительного заключения против Чена Чжи в Восточном округе Нью-Йорка и были согласованы с ФБР и Министерством юстиции США.

    По оценкам американских властей, потери граждан США от онлайн-мошенничества превысили $16,6 млрд, при этом значительная часть операций контролировалась преступными сетями в Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу.

    США Великобритания санкции киберпреступность

    Последние новости

    21:16

    В Товузе поезд сбил выбежавшего на пути человека

    Происшествия
    21:11

    Макрон впервые не вошел в топ-50 любимых политиков французов

    Другие страны
    20:56
    Фото

    На Приморском бульваре состоялась презентация кулинарной культуры Туркменистана

    Kультурная политика
    20:55

    В Баку продолжается судебный процесс по делу Рубена Варданяна

    Внутренняя политика
    20:51

    Число погибших при пожаре в Бангладеш увеличилось до 16 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:33
    Фото

    Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы

    Другие страны
    20:24

    США и Британия ввели крупнейшие в истории санкции против киберпреступников в Азии

    Другие страны
    20:09

    СМИ: ХАМАС может сегодня передать тела еще нескольких заложников

    Другие страны
    19:55

    Рандрианирина может занять пост главы Мадагаскара - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    Лента новостей