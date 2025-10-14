США и Британия ввели крупнейшие в истории санкции против киберпреступников в Азии

Министерство финансов США совместно с Министерством иностранных дел Великобритании (FCDO) объявили о масштабных мерах против транснациональных преступных сетей, занимавшихся онлайн-мошенничеством и отмыванием средств, направленных против граждан США и союзных стран.

Как передает Report, об этом говорится на сайте Минфина США.

Введены санкции против 146 связанных с преступной организацией лиц и компаний, включая Prince Group TCO, базирующуюся в Камбодже и возглавляемую Ченом Чжи. Сеть осуществляла онлайн-инвестиционные мошенничества, нацеленные на американцев и граждан других стран.

Одновременно Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) отключило от американской финансовой системы камбоджийский финансовый конгломерат Huione Group, который "отмывал миллиарды долларов, полученных от мошенничества с виртуальной валютой и кибератак".

Великобритания также ввела санкции против Prince Holding Group, Чена Чжи и его соратников. Меры сопровождаются публикацией обвинительного заключения против Чена Чжи в Восточном округе Нью-Йорка и были согласованы с ФБР и Министерством юстиции США.

По оценкам американских властей, потери граждан США от онлайн-мошенничества превысили $16,6 млрд, при этом значительная часть операций контролировалась преступными сетями в Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу.