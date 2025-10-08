Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    США и Британия договорились продолжить совместные усилия для завершения войны в Украине

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 08:38
    США и Британия договорились продолжить совместные усилия для завершения войны в Украине

    Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в ходе состоявшегося телефонного разговора договорились продолжить прилагать усилия для мирного завершения российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Госдепа Томми Пиготта, размещенном на сайте ведомства.

    "Госсекретарь и министр иностранных дел договорились продолжать дипломатические усилия по прекращению российско-украинской войны путем переговоров и установления прочного мира ", - говорится в документе.

    Также отмечается, что, помимо Украины, Рубио и Купер обсудили ближневосточный конфликт, подчеркнув важность прекращения войны в секторе Газа через реализацию плана президента США Дональда Трампа.

