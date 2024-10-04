США и Британия атаковали базу хуситов в Ходейде

Соединенные Штаты и Великобритании нанесли серию авиаударов по городам Сана и Ходейда, подконтрольным движению хуситов "Ансар Аллах".

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли серию авиаударов по городам Сана и Ходейда, подконтрольным движению хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщают источники в местных органах власти.

По их сведениям, силы коалиции атаковали несколько объектов в Сане и нанесли как минимум четыре удара по району Эль-Кутиб в западной части Ходейды, расположенной на берегу Красного моря.

Информация о последствиях атаки, в том числе возможных жертвах и пострадавших, не приводится.

"Авиации США и Великобритании четыре раза нанесли удары по их военно-морской базе в районе Рас-Кутхебе в городе Ходейда", - говорится в сообщении.