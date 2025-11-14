Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    США и Аргентина договорились о наращивании торговли и инвестиций

    США и Аргентина договорились о наращивании торговли и инвестиций

    США и Аргентина договорились об укреплении торговых связей и увеличении инвестиций в экономику.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

    Из документа следует, что "в стремлении к более прочному и сбалансированному партнерству США и Аргентина согласовали рамочное соглашение об укреплении двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества". Стороны договорились, что Аргентина "предоставит привилегированный доступ на свои рынки для американской продукции", в том числе "некоторых медикаментов, химикатов, машинного оборудования, товаров в сфере информационных технологий, медицинских устройств, автомобилей и широкого спектра сельскохозяйственной продукции". В ответ США обязуются "отменить взаимные пошлины на определенные недостающие ископаемые и незапатентованные вещества, используемые в фармацевтике".

    В заявлении подчеркивается, что США и Аргентина также договорились "наращивать инвестиции и торговлю критическими минералами". Кроме того, Аргентина взяла на себя обязательства по отмене множества "нетарифных барьеров" в торговле с США, внедрению "международных [торговых] стандартов", борьбе с кражей интеллектуальной собственности. Помимо прочего, достигнутые договоренности предусматривают, что Аргентина "усилит сотрудничество с США по противодействию нерыночным практикам третьих стран", а также примет меры по борьбе с незаконной вырубкой лесов.

