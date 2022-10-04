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США хотят привлечь международное сообщество к восстановлению Украины

США хотят привлечь международное сообщество к восстановлению Украины Соединенные Штаты планируют привлечь международные организации к восстановлению Украины.
Другие страны
4 октября 2022 г. 07:51
США хотят привлечь международное сообщество к восстановлению Украины

Соединенные Штаты планируют привлечь международные организации к восстановлению Украины.

Как передает Report, об этом заявила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер.

"Соединенные Штаты и международное сообщество оказывали Украине финансовую, бюджетную и гуманитарную помощь на протяжении всего времени, но не помощь в восстановлении", - пояснила она.

По ее словам, Вашингтон уже начал рассматривать различные возможности выделения помощи Киеву по этому вопросу.

"Нам придется также задействовать международное сообщество — Всемирный банк, Международный валютный фонд. Евросоюз очень активно работает на перспективу и думает о том, какой вклад он может внести", - отметила С.Уолландер.

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