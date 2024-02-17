США хотят поставить Израилю боеприпасов на десятки миллионов долларов

Соединенные Штаты планируют поставить израильским властям различные боеприпасы на несколько десятков миллионов долларов, несмотря на призывы администрации США Джо Байдена к установлению перемирия в палестино-израильском конфликте.

Соединенные Штаты планируют поставить израильским властям различные боеприпасы на несколько десятков миллионов долларов, несмотря на призывы администрации США Джо Байдена к установлению перемирия в палестино-израильском конфликте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, американские власти намерены предоставить Израилю примерно 1 тыс. бомб MK-82, а также комплекты высокоточного наведения KMU-572 и взрыватели для бомб KMU-572.

Сделка на поставку вооружений, указывает издание, пока находится на рассмотрении у американской администрации. В случае ее утверждения, соглашение должно получить одобрение в Конгрессе