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США хотят поставить Израилю боеприпасов на десятки миллионов долларов

США хотят поставить Израилю боеприпасов на десятки миллионов долларов Соединенные Штаты планируют поставить израильским властям различные боеприпасы на несколько десятков миллионов долларов, несмотря на призывы администрации США Джо Байдена к установлению перемирия в палестино-израильском конфликте.
Другие страны
17 февраля 2024 г. 09:00
США хотят поставить Израилю боеприпасов на десятки миллионов долларов

Соединенные Штаты планируют поставить израильским властям различные боеприпасы на несколько десятков миллионов долларов, несмотря на призывы администрации США Джо Байдена к установлению перемирия в палестино-израильском конфликте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, американские власти намерены предоставить Израилю примерно 1 тыс. бомб MK-82, а также комплекты высокоточного наведения KMU-572 и взрыватели для бомб KMU-572.

Сделка на поставку вооружений, указывает издание, пока находится на рассмотрении у американской администрации. В случае ее утверждения, соглашение должно получить одобрение в Конгрессе

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